$!A falta de una regulación aumenta el uso del monopatín en las calles de la ciudad

La falta de regulación y el notable incremento en el uso de los monopatines en la ciudad de Panamá ha provocado preocupación entre peatones, conductores y autoridades, debido a la ausencia de una normativa robusta, que asegure la seguridad vial.

Osiris Gratacós, de la Dirección de Educación Vial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), expresó: “hay que reconocer que el monopatín es parte de la micromovilidad activa que en otros países se incentiva, pero de manera ordenada, porque las personas que utilizan este medio de transporte lo que buscan es evitar el congestionamiento vehicular, lo que tiene sus ventajas y desventajas”.

En cuanto a la regulación, Gratacós destacó, “sabemos que en la Asamblea Nacional se han presentado proyectos para regular su uso. Estos proyectos se encuentran en evaluación en la oficina legal de la institución para determinar qué tan viable es trabajar en la ley, ya que esto forma parte de la seguridad vial y se debe analizar cómo será su comportamiento en las vías de Panamá”.

Para Gratacós, aunque no existe una ley, “nosotros como institución tenemos la responsabilidad de hacer recomendaciones, como: utilizar el casco, usar cintas reflectivas, no llevar niños y evitar los audífonos”. Reiteró que, actualmente, no existe una sanción y cualquiera puede comprar un monopatín y utilizarlo sin tener un registro.

Avances en la ley

El diputado Luis Duke, quien en enero de 2025 presentó un proyecto de ley que regulaba el uso de este medio de transporte, mencionó: “el proyecto por el momento no ha avanzado. Se encuentra en la Comisión de Comunicación y Transporte, esperando para ser debatido en primer debate. No ha tenido un avance. Hemos conversado con el director anterior de la ATTT y en su momento nos hicieron algunas sugerencias, aunque se tiene que volver a reevaluar con las autoridades actuales”.