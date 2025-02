A paso lento, la discusión del segundo debate de ley del Seguro

A paso lento, la Asamblea Nacional discute el segundo debate del proyecto de ley 163, que busca reformar la Caja de Seguro Social.

La reunión de ayer, luego de decretar la sesión permanente, culminó con la lectura de la parte dispositiva del proyecto de Ley que se presentó a la Asamblea el pasado 6 de noviembre de 2024.

Durante la sesión se hizo una pausa para que la presidenta del Órgano Legislativo, Dana Castañeda, y los jefes de las bancadas se reunieran con representantes de la Alianza Pueblos Unidos, quienes aprovecharon para solicitar participar de la discusión en segundo y tercer debate, informó Marco Andrade, representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).

“Nosotros hemos explicado con claridad nuestra propuesta de regreso al sistema solidario y por qué es lo mejor. Aclaramos que no es necesario el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores y reiteramos que no se puede disminuir la pensión. Esos son los elementos conflictivos, pero creemos en el diálogo y que se nos debe dar el espacio en el segundo y tercer debate para que podamos esclarecerlo a los distintos diputados y que no afecten los intereses de los asegurados”, sostuvo Andrade.

La directiva de la entidad detalló que tras culminar la lectura del documento, el lunes, se convocó a los diputados a las 10:00 a.m., para determinar, en conjunto con los coordinadores de diversas fracciones parlamentarias y mediante votación del pleno, la metodología que utilizarán para la discusión del mismo, tal como lo establece el reglamento interno; que puede ser artículo por artículo o en bloques. Con independencia del método acordado, las propuestas de modificación podrán ser presentadas en cualquier momento antes de la votación del artículo respectivo.

El diputado José Pérez Barboni afirmó que en este segundo debate esperan que los tres representantes del Movimiento Otro Camino puedan participar con aportes que incluyen las derogaciones para no “blindar a las botellas, como sí se acordó en el primer debate”.