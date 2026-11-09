A un mes del sismo, el Sinaproc reporta 62,665 personas afectadas y 2,731 damnificados en albergues

A un mes del sismo ocurrido el pasado 9 de octubre, el último informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reporta que 19,666 familias, equivalentes a 62,665 personas, figuran en el registro institucional de afectados por la emergencia.

A través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, Sinaproc coordina las acciones interinstitucionales para actualizar las evaluaciones de daños y necesidades, identificar a las familias que requieren asistencia y dar continuidad al apoyo en las comunidades impactadas.

El balance, correspondiente al período del 9 de octubre al 8 de noviembre, contabiliza 13,259 reportes asociados a colapsos, 182 inundaciones, 73 deslizamientos, 104 desprendimientos, 10 incendios y dos árboles caídos.

Entre la población registrada figuran 2,781 personas con discapacidad y 202 mujeres embarazadas, cuya identificación permite orientar la asistencia de acuerdo con sus necesidades particulares.

Como parte de la respuesta humanitaria, se han entregado 6,450 kits de limpieza, 6,544 kits de higiene familiar, 4,506 kits de cocina y 1,085 kits para bebés. También se reportan 3,228 colchones de tres cuartos y 3,200 colchones dobles.

En materia de atención social y psicológica, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reporta visitas a 12,800 personas y atención a 3,300 familias, mediante 10,808 intervenciones de Trabajo Social y 5,652 atenciones psicológicas.

Además, los equipos institucionales han desarrollado 910 actividades recreativas dirigidas a niños, como parte del acompañamiento para fortalecer su bienestar emocional.

En cuanto a los alojamientos temporales, el MIDES mantiene presencia en 100 albergues, donde permanecen aproximadamente 2,731 personas damnificadas. Para estas labores se han desplegado 353 colaboradores, entre trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo, según el informe de las autoridades.