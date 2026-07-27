Abren cursos de Geografía y Geofísica

ML | El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la apertura de cursos en el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE). Esta oportunidad, dirigida a todo público, abarca programas en Geografía Aplicada, centrado en la evaluación y gestión de datos geográficos, cuya fecha de inicio es el 3 de agosto de 2026, así como una formación en Geofísica Aplicada. Para postularse, los aspirantes deben contar con título universitario, hoja de vida actualizada, realizar el pago correspondiente y completar el formulario de inscripción en línea antes de la fecha señalada. Tras ser admitidos y culminar el proceso, las personas seleccionadas deberán enviar su certificación de participación al correo institucional [email protected] para su debido registro.