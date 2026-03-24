Abren proceso de licitación para el parque de Brisas del Golf

La apertura del proceso de licitación pública para el proyecto “Mejoramiento del Parque en Brisas del Golf, corregimiento de Rufina Alfaro”, fue anunciada por el Municipio de San Miguelito.

“Como parte del proceso, se ha programado una visita de campo el próximo 26 de marzo a las 10:00 a.m., teniendo como punto de encuentro el Parque de Brisas del Golf, donde los interesados podrán conocer de primera mano el área de intervención”, informó la Alcaldía.

El acto de homologación se realizará el próximo 6 de abril a las 10:00 a.m., con un monto de referencia de B/.1,200,000.00. La presentación de propuestas está programada para el 23 de abril a las 10:00 a.m.

Los interesados pueden consultar toda la información y documentación del proceso a través del enlace disponible en el perfil institucional, informó la entidad.