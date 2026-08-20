Absel Navarro gana la rectoría de la Unachi y promete recuperar el prestigio de la institución

El profesor Absel Navarro ganó las elecciones para la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y estará al frente de la institución durante el período 2026-2028.

Tras conocer los resultados, Navarro destacó que su triunfo representa una oportunidad para iniciar una nueva etapa en la universidad y recuperar la confianza de la comunidad educativa.

“Ha triunfado la universidad y el país. Una Unachi que va a recuperar su prestigio y su imagen institucional para beneficio de todos esos jóvenes que quieren contribuir al desarrollo económico del país”, manifestó Navarro.

La elección se produce tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la Unachi durante 13 años.