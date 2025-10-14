$!Accesibilidad y prevención ante el cáncer de mama

En Panamá, la accesibilidad a realizarse una mamografía continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de salud preventiva. Aunque el examen está disponible en todos los centros de salud del país a un costo de 15 dólares y de forma gratuita durante el mes de octubre, muchas mujeres aún no acuden a hacerse este chequeo que puede salvar vidas, informó la doctora Yaviletsy Centella, de la regional de salud de San Miguelito.

Centella destacó que es fundamental que “la población en general se apodere del autocuidado”, lo que implica asistir a los controles médicos no solo en esta temporada, sino en cualquier momento del año.

“El objetivo de que celebremos en octubre el mes de la cinta rosada y celeste es crear sensibilización y concientización sobre la importancia de la detección temprana”, explicó la galena, al recordar que un examen hecho a tiempo puede identificar la enfermedad en estadios tempranos y aumentar significativamente las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Asimismo, la doctora recalcó que “es necesario detectar a tiempo para un tratamiento oportuno y poder hacerle frente a la enfermedad”.

Según consultas realizadas por Metro Libre, en clínicas privadas el costo de una mamografía oscila entre $49 y $50, dependiendo de las promociones y la institución médica.