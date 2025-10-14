Accidente de tránsito dejó dos víctimas fatales en El Nazareno, La Chorrera

Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes, 14 de octubre, en El Nazareno, en La Chorrera, Panamá Oeste, confirmaron de la Policía Nacional.

El incidente involucró a un articulado y a un vehículo sedán.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos para realizar las labores de rescate de los cuerpos, junto con unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en dirección a La Chorrera.