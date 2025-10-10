Accidente entre buses en Capira deja 26 heridos

Una colisión entre dos autobuses en el sector de Capira dejó 26 heridos, tres de ellos en condición crítica, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

“A primeras horas de la mañana de este viernes, aproximadamente a las 5:40 a.m., unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), de la Zona Regional Panamá Oeste, respondieron a un accidente de tránsito registrado en el área de Capira, entre la estación local y el establecimiento conocido como ‘Quesos Chela’. En el incidente se vieron involucrados un bus tipo coaster y un bus conocido como “diablo rojo”, resultando 26 personas heridas”, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Según la clasificación inicial, tres pacientes fueron catalogados en condición roja, cuatro en amarilla y 19 en verde. Las personas con mayor gravedad fueron trasladadas al Hospital Regional Nicolás Solano para recibir atención médica especializada.

En el lugar se movilizaron unidades de las estaciones de Capira y Chame, junto al personal del Servicio de Atención Médica Pre-Hospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER), quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los pacientes en ambulancias del SUME 911, la Caja de Seguro Social y servicios privados del área.