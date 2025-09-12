Aceleran cirugías de cataratas con jornada conjunta entre Aguadulce y Las Tablas

En un esfuerzo coordinado para llevar atención oftalmológica de calidad a todo el país, el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, trasladará este sábado 13 de septiembre un primer grupo de 13 pacientes hacia la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, de Las Tablas, para cumplir una jornada de evaluación y tratamiento oftalmológico, previa a las cirugías de cataratas.

El Dr. Omar De Icaza Amor, director médico del hospital de Aguadulce, explicó que esta jornada crea un precedente en la CSS, al realizar en 30 días un proceso oftalmológico que generalmente toma entre cuatro y cinco meses, gracias a la articulación entre las autoridades de salud, los médicos especialistas y el personal administrativo de ambas instalaciones.

Estos pacientes serán trasladados hacia Las Tablas, en donde personal, previamente entrenado, realizará los procedimientos a través de biometría.

El traslado se debe a que el hospital de Aguadulce no cuenta en estos momentos con médicos oftalmólogos de planta ni con los equipos necesarios para realizar ultrasonidos oculares.

El Dr. De Icaza Amor añadió que cada sábado se estarán trasladando diferentes grupos de pacientes, con el objetivo de avanzar de manera ordenada en la reducción de la lista de espera por una cirugía de cataratas, que en Aguadulce suman unas 250.

El proceso incluyó una primera fase de evaluación médica y en etapas posteriores, se avanzará con la programación de las cirugías para garantizar que los pacientes reciban una atención integral y de calidad.

La CSS reafirma su compromiso con la salud visual de la población, a través de este esfuerzo conjunto entre el Hospital Dr. Rafael Estévez y la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, lo que devolverá la esperanza y la calidad de vida a los pacientes que han esperado durante un largo tiempo por una solución a sus problemas de visión