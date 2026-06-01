$!Activan protocolos de seguridad tras incidente en La Joyita

Una situación de orden interno se registra este lunes, 1 de junio, en el centro penitenciario Centro Penitenciario La Joyita, según informó el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario.

En el comunicado oficial, la entidad indicó que los estamentos de seguridad activaron de inmediato los protocolos correspondientes para mantener el control de la situación y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del penal.

“De manera inmediata, los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario”, señaló la institución.

El Sistema Penitenciario no precisó la naturaleza del incidente ni ofreció detalles sobre las circunstancias que dieron origen a la situación reportada. No obstante, informó que “las autoridades competentes se mantienen trabajando en el lugar para atender esta situación de manera oportuna”.

“Una vez se tenga el control total y se verifiquen los hechos, se estará brindando información oficial y detalles adicionales a la ciudadanía”, concluye el comunicado.

El pronunciamiento surge luego que circularan reportes preliminares, a través de redes sociales, sobre un presunto motín durante la tarde de este lunes, en el centro penitenciario y la posterior evasión de al menos 10 internos, datos que hasta el momento, no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

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