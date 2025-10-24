Adelantan pago a pensionados y jubilados por Fiestas Patrias

El pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 a los pensionados y jubilados se realizará de manera adelantada el viernes 31 de octubre de 2025, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

“El adelanto del depósito bancario (ACH) se debe a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por las Fiestas Patrias”, detalla el comunicado de la institución.

Con esta medida, la CSS busca garantizar la entrega puntual de los recursos a los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, reafirmando así su compromiso con el cumplimiento oportuno de los derechos de los pensionados y jubilados.

Para consultas adicionales, los asegurados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1177 y 513-1123.