Adolescente quedó detenido por tentativa de homicidio

La Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito obtuvo la detención provisional para un adolescente de 16 años de edad, a quien se le imputó por el delito de homicidio doloso agravado, en grado de tentativa, confirmaron del Ministerio Público (MP).

En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía se basó para la medida cautelar en los riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, peligro que representa el imputado para la víctima y la naturaleza grave del delito.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025, en Samaria, corregimiento Belisario Porras, cuando el adolescente portado arma de fuego se acercó por la espalda a la víctima, y le efectuó varias detonaciones logrando impactarlo; sin embargo, la víctima corrió para salvaguarda su vida.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.