Aduanas decomisa $28,000 no declarados a pasajeros en vuelos internacionales

Inspectores de Aduanas lograron la retención de $28,968 no declarados en dos casos distintos registrados en vuelos internacionales, como parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, informaron las autoridades.

En el primer caso, una pasajera procedente de Venezuela arribó al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y, al ser entrevistada, manifestó no tener nada que declarar. Sin embargo, tras ser ingresada por perfil de riesgo, se detectó en su cartera un estuche que contenía $15,033 dólares americanos.

En un segundo caso, un viajero procedente de Lima, Perú, también indicó no tener nada que declarar. Al observar la imagen de su maleta en el escáner, se detectó la presencia de dinero. Tras el procedimiento de verificación, se confirmó que transportaba $13,935 dólares americanos sin documentación de respaldo.

Ambos casos fueron remitidos a la Fiscalía.