Advierten sobre fraude en el que delincuentes se hacen pasar por unidades de Senafront

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que personas inescrupulosas están haciéndose pasar por miembros de la institución, bajo el pretexto de haber sido trasladados de incomunicados. manera imprevista y encontrarse.

Mediante este engaño, solicitan dinero a través de diversas plataformas digitales, utilizando esta modalidad para cometer estafas.

“Exhortamos a la población a mantenerse alerta y a no realizar transferencias de dinero por supuestos pagos sin verificar previamente la información. Recordamos que las personas dedicadas a actividades fuera de la ley emplean distintas modalidades para cometer fraudes, por lo que es fundamental actuar con precaución y denunciar cualquier hecho competente”, advirtió la entidad.