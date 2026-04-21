Aeronaval decomisa 650 paquetes de presunta droga en el Pacífico

Un total de 650 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval, durante una operación de patrullaje en aguas del Pacífico panameño. En el operativo también fueron aprehendidos tres hombres.

La acción se desarrolló al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas, cuando las unidades detectaron una embarcación desplazándose en actitud sospechosa. Tras su intercepción, se procedió a abordar la nave, donde se observó la presunta sustancia ilícita.

De acuerdo con el informe, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación, los tripulantes y la carga fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el hallazgo de los paquetes.

Las autoridades informaron que, en lo que va del año, la Aeronaval ha incautado 23.7 toneladas de sustancias ilícitas mediante 32 operaciones ejecutadas en distintos puntos del país.