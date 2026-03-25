Aeronavales incautan 680 paquetes de presunta droga en el Archipiélago de Las Perlas

En una operación al sur de Punta Coco, unidades aeronavales incautaron 680 paquetes de presunta sustancia ilícita. Durante la intervención, las autoridades también aprehendieron a dos hombres y decomisaron la embarcación en la que se transportaba el cargamento, así lo informaron de la Aeronaval.

Destacaron que el operativo se inició tras el avistamiento de la lancha sospechosa por parte de medios navales. Al realizar la inspección de seguridad, los agentes hallaron múltiples sacos que contenían los estupefacientes.

En coordinación y bajo instrucción de la Fiscalía de Drogas de Panamá, se procedió con el traslado de los sacos y los tripulantes hacia la Base Naval, Capitán de Fragata D.E.M Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde continúan los trámites pertinentes.

Desde la institución detallaron que este año han incautado 20.5 toneladas de sustancias ilícitas, a través de 24 operaciones que día a día efectúan nuestras unidades.

La Aeronaval reafirma su compromiso de mantener firmes las acciones contra el narcotráfico, fortaleciendo los patrullajes, la vigilancia y las estrategias operativas para impedir que estas sustancias ilícitas ingresen al territorio nacional y afecten la seguridad de las comunidades y de las familias panameñas.