Agencia Internacional de Energía Atómica promete asistencia técnica a Panamá

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, detalló el progreso del proyecto para la instalación de un acelerador lineal en el nuevo Hospital de Bugaba, en Chiriquí. Lo hizo durante una reunión con el presidente José Raúl Mulino, con el fin de revisar los avances en los proyectos de cooperación que el organismo mantiene con el país.

El presidente Mulino aprovechó el encuentro para proponer que se amplíe la colaboración hacia la capacitación técnica de profesionales panameños en el área de salud nuclear.

El objetivo de esta iniciativa es contar con personal calificado para operar y brindar mantenimiento a equipos de alta complejidad, como el acelerador lineal que se espera entre en funcionamiento a finales de este año, detalló en un comunicado el despacho de prensa de la Presidencia de la República. Ante esta solicitud, Grossi se comprometió a establecer un programa de formación técnica a corto plazo.

La reunión tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.