Agilizarán certificación de guías turísticos en Panamá

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) firmaron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que permitirá agilizar y simplificar el proceso de certificación de guías turísticos en el país.

En una nota de prensa se afirmó que el acuerdo establece la homologación del Técnico Profesional en Guía General de Turismo, impartido por el INADEH, con la certificación oficial requerida por la ATP. Con esta medida, los egresados podrán avanzar de forma más directa hacia su idoneidad profesional, reduciendo trámites y tiempos en el proceso.

“La firma de este convenio marca un paso concreto hacia la modernización de la formación y certificación del talento humano en el sector turístico. Estamos facilitando el camino para que más panameños accedan a oportunidades laborales formales, con procesos más ágiles y eficientes”, destacó la directora general del INADEH.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la calidad del servicio turístico y garantizar que los guías cuenten con competencias alineadas a los estándares establecidos por la normativa vigente. Además, busca facilitar el acceso a empleos formales en el sector, uno de los motores clave de la economía nacional.

Este convenio también consolida el trabajo conjunto que ambas instituciones han venido desarrollando desde 2021, enfocado en la formación del talento humano y en la mejora continua del sector turístico. La coordinación permitirá evitar duplicidad de procesos y reconocer de manera efectiva las competencias adquiridas durante la formación.

Entre los principales resultados esperados destacan: la optimización del proceso de certificación, el reconocimiento interinstitucional de capacidades y una mayor articulación entre entidades públicas en beneficio de los ciudadanos.