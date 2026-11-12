Agregado militar de Corea visita la Universidad Marítima de Panamá

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) recibió la visita del agregado naval de la República de Corea, teniente coronel Siwon Jang, en un encuentro enfocado en estrechar los vínculos de cooperación entre ambos países y explorar oportunidades de colaboración académica y marítima.

Durante la visita, el vicerrector académico de la UMIP, Roberto Aparicio, anunció que la universidad recibirá una delegación de 150 estudiantes coreanos que compartirán con alumnos panameños en actividades deportivas y culturales.

“Hemos recibido al agregado naval de Corea. Vamos a recibir una delegación de 150 estudiantes que van a compartir con los estudiantes de UMIP un intercambio deportivo y cultural que fortalece la relación entre Panamá y Corea”, explicó Aparicio.

El académico señaló que el intercambio cuenta con el apoyo del Ministerio de Seguridad y busca promover el acercamiento entre ambas naciones mediante actividades académicas, culturales y deportivas.

La visita también permitió abordar posibles espacios de colaboración relacionados con la formación académica y el desarrollo del sector marítimo.