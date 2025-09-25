Aguaceros durante la mañana en varios sectores del país

Para este jueves, 25 de septiembre, en el Caribe se esperan lluvias y tormentas desde la mañana hasta la tarde sobre Guna Yala y Colón y, paulatinamente incidirán también sobre Veraguas norte, Ngäbe Buglé Y Bocas del Toro. Avanzada la noche y durante la madrugada con probabilidad de aguaceros en Guna Yala, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Para el Pacífico se esperan lluvias y aguaceros con actividad eléctrica durante la mañana abarcando especialmente la región Metropolitana y provincias centrales (no se descartan episodios fuertes y ráfagas puntuales). Por la tarde, se prevén la intensificación de las lluvias y tormentas en la región central y occidental con posibilidad de producir montos importantes en Coclé, Veraguas y Chiriquí con la posibilidad de persistir hasta la noche sobre la región occidental.

Temperaturas: las temperaturas mínimas estarán de 24°C a 26°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 14ºC a 23ºC.

las temperaturas máximas estarán de 28°C a 31ºC en el Caribe y de 29°C a 31°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de 26ºC.

Viento: flujos de vientos mayormente variables a nivel nacional en la mañana para luego converger sobre tierra durante la tarde. Velocidades a nivel nacional entre 10 y 25 km/h con ráfagas durante tormentas que ronden los 50 km/h.

Condiciones marítimas:

Litoral Caribe se esperan oleajes de 0.5 a 1.2 m de altura y periodos de 7 a 8 segundos. (Condiciones favorables).

Litoral Pacífico: se prevén olas de 0.3 a 1.2 m de altura con periodos de 9 a 15 segundos. (Condiciones favorables).