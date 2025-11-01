Aguaceros en casi todo el país durante este sábado

Lluvias y aguaceros en distintas zonas del país, acompañados de descargas eléctricas y suelos saturados en varias provincias, es el pronóstico para hoy sábado 1 de noviembre, publicado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Según el reporte oficial, durante la mañana, el Caribe panameño se prevén lluvias y aguaceros en zonas marítimas hacia tierra firme y costas. Durante la tarde, se anticipan aguaceros con posibles descargas eléctricas hacia el Occidente y zonas montañosas; el resto de la vertiente nublados con episodios de aguaceros puntuales. Durante la noche es probable que se extiendan algunas lluvias hacia el Occidente, zonas montañosas y marítimas. En la noche, se espera que las precipitaciones continúen hacia el Occidente y áreas marítimas.

Mientras que en el Pacífico, durante el transcurso de la mañana, se prevén episodios de aguaceros aislados en zonas marítimas; sin tiempo significativo el resto de la vertiente. Durante la tarde, se prevén episodios de aguaceros fuertes hacia provincia de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y Cordillera Central; el resto de la vertiente nublados con aguaceros puntualmente fuertes. Durante la noche es probable que se extiendan las lluvias hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Sur de Veraguas.

La entidad pidió considerar la saturación de suelos en provincia de Bocas del Toro, (cuenca media-alta) de provincia de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, provincia de Veraguas, Coclé, Colón (Costa Abajo) y Panamá (Este), por lo que no se descartan ríos acrecentados, áreas anegadas puntuales, deslizamientos de tierra puntuales y/o posibles caídas de árboles.