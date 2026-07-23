Alcalde de Colón rechaza posible prórroga de Aguaseo

La intención de renovar por 20 años adicionales el contrato de concesión de la empresa Aguaseo, encargada de recolectar la basura en el distrito de Colón, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2027, ha generado inconformidad entre el alcalde, Diógenes Galván y un grupo de representantes del Consejo Municipal, que analiza la solicitud de prórroga.

Galván manifestó: “no apruebo la prórroga de un contrato de concesión por 20 años más para Aguaseo. No creo que lo merezcan. Tenemos toda la información que sustenta esta postura. El vertedero está profundamente contaminado”.

Igualmente, indicó que “no han hecho nada en ese vertedero en 25 años. Ni siquiera tienen la licencia para operarlo. Y todo el mundo sabe qué ha pasado con la basura”.

Por su parte, el diputado del circuito 3-1, Jairo Salazar, mencionó que “en Colón la empresa Aguaseo sigue haciendo de las suyas y ahora pretenden quedarse. Cuando obtuvieron el contrato no solamente era operar un vertedero, sino desarrollar un vertedero. Sin embargo, la basura sigue desbordándose en la ciudad”.