Alcalde de Colón rechaza posible prórroga de Aguaseo

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Sobre las declaraciones del alcalde de Colón, el vocero y abogado de Aguaseo, Harley Mitchell, enfatizó: 'Debo aclarar que el ente contratante de los servicios que establece un municipio, según la Constitución Política de la República, es el Consejo Municipal y esto se reitera en la Ley 106 de 1973. El presidente del Concejo Municipal hace varios días estableció claramente que ellos están discutiendo, dentro de sus facultades constitucionales, la petición de prórroga'.