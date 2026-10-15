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Alcalde Mizrachi canaliza ayuda humanitaria y refugios

La Alcaldía mantiene habilitado el centro de acopio del edificio Hatillo, de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., mientras coordina desde Chitré la distribución de las donaciones hacia las comunidades afectadas

Alcalde Mizrachi canaliza ayuda humanitaria y refugios
ML | Equipo de la alcaldía ordena donaciones.
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ML | Mayer Mizrachi recorre La Primavera, en Pedregal.
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ML | La alcaldía habilitó un centro de acopio.
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ML | Organizan alimentos para distribuirlos.
Alcalde Mizrachi canaliza ayuda humanitaria y refugios
ML | Mayer Mizrachi y su equipo de la Alcaldía ordenan las donaciones.
Alcalde Mizrachi canaliza ayuda humanitaria y refugios
ML | El alcalde Mayer Mizrachi en la primera solución temporal de vivienda.
Redacción
15 de octubre de 2026

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, ha canalizado recursos y donaciones para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Inicialmente, se reportaron más de 218 toneladas de ayuda humanitaria, cantidad que ha aumentado tras cinco días de labores solidarias.

A través de la iniciativa “Solidaridad Ciudad de Panamá”, se coordina la recolección y distribución de alimentos, agua e insumos esenciales. Las primeras 25 toneladas fueron trasladadas al interior del país, con entregas en comunidades como Renacimiento, Monagrillo y Villa Norma.

Como parte de la asistencia habitacional, Mizrachi acondicionó inicialmente dos camiones como refugios temporales, equipados con camas, baños, aire acondicionado, nevera y otros servicios básicos para las familias que perdieron sus viviendas. Cada unidad cuenta con un costo estimado de $5,000, más $900 en equipamiento, y será parte de una iniciativa patrocinada por un donante para atender a damnificados en las provincias centrales, según el alcalde.

“Si esto funciona, podemos escalarlo y llevarlo a muchos otros lugares, muchas otras familias”, dijo el alcalde
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