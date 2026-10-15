Alcalde Mizrachi canaliza ayuda humanitaria y refugios

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, ha canalizado recursos y donaciones para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Inicialmente, se reportaron más de 218 toneladas de ayuda humanitaria, cantidad que ha aumentado tras cinco días de labores solidarias.

A través de la iniciativa “Solidaridad Ciudad de Panamá”, se coordina la recolección y distribución de alimentos, agua e insumos esenciales. Las primeras 25 toneladas fueron trasladadas al interior del país, con entregas en comunidades como Renacimiento, Monagrillo y Villa Norma.

Como parte de la asistencia habitacional, Mizrachi acondicionó inicialmente dos camiones como refugios temporales, equipados con camas, baños, aire acondicionado, nevera y otros servicios básicos para las familias que perdieron sus viviendas. Cada unidad cuenta con un costo estimado de $5,000, más $900 en equipamiento, y será parte de una iniciativa patrocinada por un donante para atender a damnificados en las provincias centrales, según el alcalde.