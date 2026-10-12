Alcaldesa de Arraiján explica destino de $900 mil tras denuncias por presunto manejo irregular de fondos

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, explicó el destino de los $900 mil obtenidos por la venta de un terreno municipal, luego de que la presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña, denunciara presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Peñalba indicó que el municipio ha recibido dos pagos por la transacción, uno de ellos por $211 mil, que permanece en la cuenta corriente de la alcaldía, según afirmó. Agregó que los recursos están destinados, entre otros fines, a la compra y construcción de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

La alcaldesa atribuyó el retraso del proyecto a dos denuncias presentadas ante el Ministerio Público y aseguró que entregará toda la documentación correspondiente para sustentar el manejo de los fondos.

Asimismo, manifestó su disposición a que se realicen auditorías y defendió el uso de los recursos municipales para financiar obras, programas sociales y servicios como los buses colegiales y el transporte de pacientes que requieren oxígeno y hemodiálisis.

Peñalba reiteró que su administración continuará trabajando en las comunidades de Arraiján y aseguró que no tiene nada que ocultar respecto al manejo de los recursos públicos.