Alcaldía construye nuevas aceras y accesos peatonales en Campo Lindbergh

La construcción de nuevas aceras y accesos peatonales avanza en Campo Lindbergh luego de que residentes y la comunidad escolar solicitaran mejoras para garantizar mayor seguridad en la zona.

Los trabajos están a cargo de cuadrillas de la Alcaldía de Panamá y de la Junta Comunal de Juan Díaz, entidades que ejecutan el vaciado de una losa de concreto de 36 metros para reemplazar un tramo inestable y lleno de tierra, además de adecuar el terreno y asegurar una superficie resistente para el tráfico peatonal.

Como parte del proyecto, también se construye una rampa conectada directamente a la calle principal, diseñada para mejorar la movilidad de personas con discapacidad o con dificultades para desplazarse.

Estas obras buscan transformar el entorno en un espacio más seguro y accesible para las familias de los multifamiliares del sector.

Las autoridades locales mantienen además otros planes de mejora peatonal en distintos puntos del distrito, en respuesta a solicitudes planteadas por las comunidades.