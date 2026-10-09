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Alcaldía de Colón aún no define plan para la recolección de basura

Pese a que la empresa actual AGUASEO ya presentó una nueva solicitud de prórroga para continuar con el sistema de recolección de la basura, el alcalde sigue sin avalar la petición y sin ningún plan de licitación

Alcaldía de Colón aún no define plan para la recolección de basura
Cortesía | Camión de la empresa AGUASEO recolectando la basura en el distrito de Colón.
Alcaldía de Colón aún no define plan para la recolección de basura
Cortesía | Bomberos en el vertedero de Colón atendiendo un incendio.
Amilkar Rodriguez
09 de octubre de 2026

La Alcaldía del distrito de Colón todavía no cuenta con una licitación ni con un plan definido para garantizar la continuidad de la recolección de basura, luego de que el alcalde Diógenes Galván no decide la prórroga del contrato con la empresa Aguaseo, que actualmente presta el servicio y ha presentado nuevas propuestas para el tratamiento de los desechos.

Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal, informó que “el proceso se encuentra en su etapa final. Durante las últimas semanas se han revisado punto por punto las condiciones del contrato anterior, con el objetivo de introducir cambios que permitan modernizar el sistema, incluyendo aspectos relacionados con los cobros y pagos”.

En tanto, Hugo Castro, representante del corregimiento Escobal, señaló que “la situación de nuestro distrito es preocupante y queremos hacer las cosas bien. Cabe señalar que estos acercamientos o reuniones que hemos sostenido con representantes de AGUASEO no quieren decir que le vamos a decir que sí de una vez. Tenemos que evaluar todos los puntos, pero sí queremos evitar que suceda lo que pasó en San Miguelito”.

Igualmente, Carlos de la Rosa, representante de Puerto Pilón, señaló: “le tenemos que dar prioridad a esta situación, ya que estamos hablando de un tema sanitario. Estamos tratando de llegar a un consenso, no para la compañía ni para una persona, sino para todo el distrito”.

A solo seis meses de que culmine el contrato con la empresa AGUASEO, sigue en incertidumbre cuál sería la estrategia del alcalde, si no avala la prórroga de AGUASEO
Vertedero de Colón ha afectado al Canal de Panamá

ml | Los constantes incendios y las emisiones provenientes del vertedero de Colón han generado afectaciones en el área atlántica del Canal de Panamá, particularmente por la presencia de humo que reduce la visibilidad y puede representar riesgos para la salud de los trabajadores expuestos.

En distintas ocasiones, el vertedero ha colapsado y los incendios registrados en el sitio han provocado densas columnas de humo que se desplazan hacia sectores cercanos. Esta situación puede dificultar las condiciones de visibilidad requeridas para el tránsito y las operaciones marítimas en las inmediaciones del Canal.

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