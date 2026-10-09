Alcaldía de Colón aún no define plan para la recolección de basura

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los constantes incendios y las emisiones provenientes del vertedero de Colón han generado afectaciones en el área atlántica del Canal de Panamá, particularmente por la presencia de humo que reduce la visibilidad y puede representar riesgos para la salud de los trabajadores expuestos.En distintas ocasiones, el vertedero ha colapsado y los incendios registrados en el sitio han provocado densas columnas de humo que se desplazan hacia sectores cercanos. Esta situación puede dificultar las condiciones de visibilidad requeridas para el tránsito y las operaciones marítimas en las inmediaciones del Canal.