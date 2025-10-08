Alcaldía de Panamá atiende a 837 casos de “habitantes de calle”

El equipo de la Dirección de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá llevó a cabo la jornada N°34 de atención a las personas “habitantes de calle” en varios puntos de Panamá Este.

Seis personas en condiciones de vulnerabilidad fueros sacadas de improvisados refugios para ser trasladadas al Gimnasio Arturo Brown de Juan Díaz.

Recibieron atención de salud, aseo personal, ropa limpia y alimentación, y la orientación de trabajo social y salud mental. Ofreciendo la oportunidad de un inicio de su recuperación y rehabilitacion.

Durante la gestión del alcalde Mayer Mizrachi, desde julio de 2024, en operativos periódicos efectuados en 17 corregimientos del distrito capital, se han contabilizado 837 casos de atenciones a estas personas, de este total, 85% son hombres.

La jornada contó con el apoyo de la Autoridad de Aseo, Probidsida, Defensoria del Pueblo, Policía Nacional y MIDES.