Alcaldía de Panamá habilita estacionamientos gratuitos para retiro de placas

La Alcaldía de Panamá habilitó estacionamientos gratuitos por una hora para los contribuyentes que acudan a retirar sus placas en el Centro de Placas, ubicado en el parque Francisco Arias Paredes.

La medida estará vigente desde este jueves 8 hasta el lunes 12 de octubre, como parte de las acciones para agilizar la atención ante la alta demanda por el retiro de placas acumuladas.

Además, se mantendrá la extensión de horario durante el fin de semana. Este sábado 10 de octubre el centro atenderá de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 11 de octubre funcionará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, señaló que la situación evidencia la necesidad de revisar el sistema actual de emisión y fabricación de placas y planteó modificar la legislación para permitir una mayor competencia en este proceso.

Mizrachi cuestionó la exclusividad existente para la fabricación de las placas y propuso que este servicio pueda ser otorgado mediante mecanismos de libre competencia, de manera que se seleccione al proveedor que ofrezca mejores condiciones y servicio.

El alcalde explicó que la actual administración municipal había mantenido la entrega de latas y stickers dentro de los tiempos establecidos, pero que el retraso registrado en la producción de placas por parte de la Escuela Vocacional de Chapala terminó afectando los tiempos de entrega a los contribuyentes.

La emisión de placas está regulada a nivel nacional por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que tiene la facultad de establecer las especificaciones relacionadas con las identificaciones vehiculares.

Mientras que la Escuela Vocacional de Chapala mantiene la exclusividad para la confección y fabricación de las placas metálicas y calcomanías de circulación vehicular, de acuerdo con el marco legal vigente.

Durante un recorrido por el Centro de Placas, Mizrachi conversó con contribuyentes sobre el servicio y reconoció que los municipios terminan enfrentando las consecuencias de los retrasos en la producción y acumulación de placas.

“Nos toca a los municipios cargar con el muerto” de los retrasos, expresó el alcalde, al referirse a las dificultades que enfrentan las alcaldías para atender a los propietarios de vehículos afectados por la demora.