Alcaldía de Panamá inicia proceso de rehabilitación de cuatro piscinas

La Alcaldía de Panamá informó que avanza en el proyecto “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, con una inversión de B/.4.5 millones provenientes de recursos del Impuesto de Inmuebles (IBI), administrados y transferidos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

El proyecto se encuentra en etapa previa a licitación, anunciaron.

De acuerdo con la Alcaldía, la intervención abarca cuatro instalaciones: las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania; la piscina de San Francisco; y la piscina de San Miguel, en Calidonia —todas fuera de operación por deterioro estructural, filtraciones y fallas en sistemas de maquinaria detectados durante inspecciones técnicas realizadas por equipos de la Alcaldía.

En el caso de la piscina Alma Osorio, el diagnóstico determinó que las condiciones del vaso requieren su reemplazo total, además de adecuaciones operativas para garantizar una rehabilitación completa y segura.

El proyecto va más allá de la recuperación de las estructuras acuáticas. A través de la Dirección de Planificación Urbana, el diseño aplica una selección de materiales adaptados a las condiciones del trópico: concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes en aceras perimetrales, bancas monolíticas de bajo mantenimiento y vegetación adaptada al clima local.

Cada instalación incorpora además mejoras en su urbanismo cercano —nuevas aceras, luminarias y zonas verdes— y los cerramientos opacos que históricamente aislaban estas instalaciones del espacio público serán reemplazados por fachadas permeables, integrando cada piscina a su entorno barrial.

El contrato incluye una garantía y adicionalmente contempla el mantenimiento por tres años a cargo del contratista, asegurando que las instalaciones conserven sus condiciones operativas una vez entregadas a la comunidad.

Con esta iniciativa, la administración del alcalde Mayer Mizrachi devuelve a los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia instalaciones deportivas y recreativas seguras y funcionales, mejorando las condiciones sanitarias y la calidad de vida de miles de familias capitalinas.