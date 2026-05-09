Alcaldía de Panamá inicia recuperación de la Avenida 3 de Noviembre

La Alcaldía de Panamá puso en marcha una estrategia de recuperación urbana para la Avenida 3 de Noviembre y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad, la movilidad y la calidad del espacio público en una de las zonas más transitadas e históricas de la ciudad.

La intervención incluye mejoras en aceras, cruces peatonales, iluminación, drenajes, señalización, arborización y mobiliario urbano. El proyecto prioriza a los miles de peatones que a diario transitan por el corredor que conecta Santa Ana, Calidonia, la Plaza 5 de Mayo, la Cinta Costera, el Barrio Chino y el Casco Antiguo.

Según la Alcaldía, la obra beneficiará directamente a más de 30 mil personas de los corregimientos de Santa Ana y Calidonia. Actualmente, el área presenta aceras deterioradas o inexistentes, obstáculos peatonales, falta de iluminación y problemas de accesibilidad universal.

“La ciudad no puede seguir dándole la espalda al peatón. Recuperar Panamá también significa garantizar espacios seguros, accesibles y dignos para quienes la caminan todos los días”, señaló David Tapia, Director de DPU.

La iniciativa busca recuperar espacios abandonados, reorganizar el entorno urbano y fortalecer una movilidad más segura e inclusiva, además de integrar de forma ordenada las actividades comerciales y mejorar el paisaje urbano.

El proyecto forma parte de los esfuerzos municipales para revitalizar sectores estratégicos, reforzar la seguridad vial y reactivar espacios con alto valor histórico, comercial y turístico.