Alcaldía de Panamá inspecciona recicladora en Chilibre

Tras recibir un reporte ciudadano, personal de la Alcaldía de Panamá realizó una inspección a una recicladora ubicada en la comunidad de San Vicente, en Chilibre. En el sitio también se constató una considerable acumulación de desechos a cielo abierto y condiciones inadecuadas para el manejo de estos materiales.

En la diligencia participaron en conjunto miembros de las direcciones de Permisos y Cumplimiento y de Gestión Ambiental, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Junta Comunal del área.

Durante la inspección se verificó la documentación y los permisos correspondientes del establecimiento y levantó un informe para que se adopten las medidas que correspondan ante las irregularidades evidenciadas.

Personal del Minsa detectó además posibles criaderos de mosquitos, por lo que procederá con las acciones y sanciones correspondientes. La institución advirtió que estas condiciones representan un riesgo para la salud de los moradores del sector.