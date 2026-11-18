La Alcaldía de Panamá realizará el encendido del árbol de Navidad el próximo domingo 6 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.

De acuerdo con información de la Alcaldía, la actividad contará con presentaciones de artistas nacionales, fuegos artificiales y otras sorpresas para las familias que asistan a la celebración.

Según la Alcaldía, el evento busca ofrecer un espacio de encuentro para que residentes y visitantes compartan el inicio de las festividades navideñas en la ciudad capital.