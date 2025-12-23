Alcaldía realiza operativo para recuperar espacios públicos en Bella Vista

Personal de la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá detectó espacios públicos que están siendo utilizados como estacionamientos. en Bella Vista.

Esta semana la “Policía Urbanística”, reportó dificultades para desplazarse por la Avenida Eusebio A. Morales debido a los vehículos estacionados en las aceras, por lo que se procedió a retirar los automóviles y topes de estacionamientos colocados para trabajar en el acondicionamiento de las aceras y el área de servidumbre, informó la institución.

Adicional se citaron a los representantes de las empresas o viviendas que se tomaron parte de las servidumbres para deslindar responsabilidades.

Este operativo forma parte del plan para recuperar los espacios públicos en el distrito capital con el propósito de brindarles áreas seguras al peatón al momento de transitar.