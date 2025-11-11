Alerta Amber anuncia lineamientos para proteger la identidad de menores durante procesos de búsqueda

El sistema Alerta Amber Panamá informó sobre la implementación de lineamientos estrictos destinados a proteger la intimidad y seguridad de niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos de búsqueda, en cumplimiento de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Según el comunicado oficial: la imagen de los menores solo será difundida cuando una Alerta AMBER esté activa, y únicamente durante el periodo de 24 horas que establece la normativa. Tras ese tiempo, cualquier divulgación de fotografías quedará restringida para salvaguardar su privacidad.

Asimismo, la entidad anunció que, “para mantener informada a la población, se emitirán comunicados por cada menor localizado y recuperado. Estos informes estarán disponibles por un máximo de 48 horas y serán difundidos exclusivamente con fines informativos”.

Cada comunicado incluirá las iniciales del menor, el tipo de desaparición, así como la fecha en que desapareció y la fecha en que fue encontrado, redactado de manera que resguarde su identidad y garantice el pleno respeto de sus derechos.

Se detalló que estas medidas cumplen también con lo establecido en la Ley 285 de 2022, que refuerza la protección de la niñez y el principio del interés superior del niño.