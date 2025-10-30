Alerta Amber será responsabilidad del Ministerio de Seguridad, dijo Mulino

El presidente José Raúl Mulino informó este jueves, 30 de octubre, que la herramienta Alerta Amber, cuyo fin es contribuir a “la prevención y delitos contra menores, será responsabilidad del Ministerio de Seguridad”.

El Sistema Nacional de Alerta Amber debe activarse desde el momento en que concurran los supuestos de extravío, sustracción, desaparición o paradero desconocido de un menor de edad que haya sido reportado, según la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Agrega la normativa que, el periodo de difusión de la alerta no puede ser menor de cinco horas ni mayor de veinticuatro horas. Excepcionalmente, si es necesario ampliar más allá de las veinticuatro horas, se deberá emitir una nueva alerta, incluyendo información adicional del caso. La difusión puede ser local, nacional o internacional.