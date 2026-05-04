Alianza entre MiAmbiente y Cuerpo de Paz suma 26 nuevos voluntarios ambientales

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Cuerpo de Paz de Estados Unidos formalizaron la incorporación de 26 nuevos voluntarios al Programa de Conservación Ambiental Comunitaria. Esta nonagésima cuarta generación tendrá la misión de trabajar directamente en zonas rurales de Panamá para promover prácticas sostenibles y proteger los recursos naturales del país.

Durante la ceremonia, Zoraida Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental, destacó que este compromiso trasciende fronteras e idiomas. La funcionaria enfatizó que el proyecto representa “la entrega genuina, la empatía en acción y la firme convicción de que el cambio verdadero se construye trabajando hombro a hombro con las comunidades”.

Los nuevos voluntarios se desplegarán en provincias estratégicas como Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y, por primera vez, se iniciarán acciones en Coclé. Su labor se centrará en el fortalecimiento de capacidades locales, la educación ambiental y el acompañamiento técnico para conservar la biodiversidad en estas regiones.

Sobre el rol de estos jóvenes, Jiménez añadió que serán “portadores de conocimiento, pero también de esperanza; puentes entre culturas y facilitadores de oportunidades”, fundamentales para impulsar una ciudadanía más consciente y comprometida con el cuidado de los recursos naturales panameños.

Por su parte, el subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos, Ory Abramowicz, resaltó la cooperación histórica entre ambas naciones a través de este programa. Según Abramowicz, el Cuerpo de Paz resalta los mejores valores de su país al trabajar junto a los panameños para fortalecer áreas como la salud, la agricultura y la economía.

Al dirigirse a los juramentados, el diplomático los instó a abrazar la cultura local como parte de su crecimiento personal: “Permitan que esta experiencia los transforme y abracen la oportunidad de conocer Panamá a través de su gente”, señaló, reafirmando la misión de promover la paz y la amistad multicultural.

El evento también sirvió para agradecer a los voluntarios que culminaron su servicio en comunidades santeñas y para reafirmar el éxito del “Programa de Voluntarios Responde”. Con esta nueva integración, ambas instituciones consolidan su hoja de ruta hacia un futuro más inclusivo y sostenible para el interior del país.