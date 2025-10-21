Alianza entre Naturgy y la Embajada de España fortalece la educación en Natá

Con el objetivo de mejorar el entorno escolar y brindar mejores condiciones a los estudiantes, Naturgy Panamá, en conjunto con la Embajada del Reino de España y con el aval del Ministerio de Educación, realizó la instalación de 20 equipos de aire acondicionado y adecuaciones eléctricas en la Escuela Bilingüe España, ubicada en Natá de los Caballeros.

El proyecto beneficia a más de 600 niños de preescolar y primaria que asisten al plantel, considerado uno de los principales centros educativos del distrito.

Durante la entrega participaron el embajador de España, Guzmán Palacios; el Country Manager de Naturgy Panamá, Sebastián Pérez; y el director del plantel, profesor Cipriano Campines, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo de esta colaboración público-privada.

Naturgy reiteró su compromiso con la educación y el bienestar de las comunidades, promoviendo proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en el país.