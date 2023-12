Alianza Panameña por la Vida y la Familia defiende la Ley 409 sobre protección de la Niñez

La Fundación Alianza Panameña por la Vida y la Familia, a través de un comunicado, expresó su posición en torno a la Ley 409 de 2023.

El grupo asegura que han estado desde 2021 dándole seguimiento al tema por lo que aclararon que “la Ley 409 no violenta el principio de patria potestad; no permite ninguna intervención médica sin autorización de los padres, excepto cuando la vida del menor esté en peligro o en situaciones en las que se pudieran derivar daños irreparables a su salud física y no se les localice o se opongan a ella”.

Además, indicaron que la ley “no permite el cambio de sexo, ni siquiera con autorización de sus padres; no permite la salida del menor del país sin autorización de los padres, excepto cuando estos no se ponen de acuerdo”.

En una palabra, “no crea ningún derecho que no esté ya señalado en Convenciones (Convención de los Derechos de Niño); en la Constitución o en leyes existentes”, destacaron de la Fundación.

“Desde inicios del año 2021, en febrero para ser exactos, fuimos convocados a la conformación de mesas técnicas para analizar y discutir los proyectos de Ley 567 y 569, los cuales buscaban establecer un sistema de protección de niñez y adolescencia. Al no haber consenso para unificar ambos proyectos, se discutieron por separado: en uno se estableció el sistema de protección administrativo (Ley 285 de 2022) y en el otro, el sistema de protección judicial (Ley 409 de 2023). Aclaramos esto, porque es falso que esta ley haya sido un ‘gol’ o se haya discutido a ‘tambor batiente’. Todo lo contrario, se estuvo analizando por casi dos años”, agregaron en el escrito.