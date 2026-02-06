Alias “Cholo Chorrillo” fue condenado en corte federal de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, a través de un comunicado, confirmó la condena dictada en una corte federal de Los Ángeles, contra Jorge Rubén Camargo Clarke, también conocido como “Cholo Chorrillo”.

El condenado se le vincula como líder de la violenta organización criminal panameña conocida como la pandilla Bagdad.

El acusado fue declarado culpable de todos los cargos tras una exhaustiva investigación internacional, explicaron en el comunicado.

Camargo fue arrestado en Costa Rica mientras intentaba evadir los cargos tanto en Estados Unidos como en Panamá. En marzo de 2023, Camargo fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos internacionales por narcotráfico, relatan en el escrito de la embajada. El líder de la violenta organización criminal Bagdad, estuvo vinculado al movimiento y a la facilitación de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos.

Además, señalan que “contribuyó directamente al flujo de narcóticos ilícitos hacia comunidades estadounidenses”.

Para Estados Unidos, “esta condena representa un golpe significativo a una red criminal responsable de violencia extrema, inestabilidad y narcotráfico a gran escala”.

“Este resultado refleja la solidez de la cooperación internacional y la eficacia de los esfuerzos constantes y coordinados de las autoridades del orden público. Esta acción fue posible gracias al valor, el profesionalismo y el trabajo incansable de las instituciones de seguridad panameñas, cuyos esfuerzos investigativos y de coordinación fueron fundamentales a lo largo del caso”, agregaron de la Embajada.

También, destacaron la contribución de Panamá. “En particular, las pruebas forenses y el testimonio de peritos, proporcionados por las autoridades panameñas, desempeñaron un papel clave para lograr la condena”, mencionaron.

La investigación se realizó en estrecha colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyos agentes trabajaron junto a sus contrapartes panameñas para desmantelar la organización criminal, consolidar evidencia clave y garantizar la rendición de cuentas por delitos que trascendieron las fronteras nacionales.

“El caso resalta el compromiso continuo de la DEA de identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales que amenazan la estabilidad regional y la seguridad pública”, reiteraron.

La Embajada de Estados Unidos extendió su sincero agradecimiento a las instituciones policiales y judiciales de Panamá por su firme compromiso con el Estado de derecho.

Esta condena envía un mensaje claro: los líderes de organizaciones criminales violentas involucradas en narcotráfico a gran escala redirán cuentas, sin importar dónde intenten esconderse.

Por último, resaltaron que “Estados Unidos permanece firme en su cooperación con Panamá para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad y proteger a nuestras comunidades”.