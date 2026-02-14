AMP detecta sobrecupo de pasajeros en lanchas durante inicio del Operativo de seguridad marítima

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, informó que, durante el inicio del Operativo de Seguridad Marítima de los Carnavales 2026, en algunos puertos del país se ha detectado la intención de ciertos operadores de lanchas de transportar un número de pasajeros superior al autorizado en sus certificados y permisos de operación.

La AMP, mediante un comunicado resaltó que el límite de pasajeros constituye una condición técnica obligatoria establecida en el Certificado de Seguridad de la nave y en la documentación emitida por la Dirección General de Marina Mercante. Su incumplimiento representa una infracción a la normativa marítima vigente y un riesgo directo para la seguridad de la vida humana en el mar.

Asimismo, advirtió que únicamente podrán transportar pasajeros aquellas embarcaciones que cuenten con la licencia de operación vigente otorgada por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares para el servicio de transporte de personas. Las naves que no posean dicha licencia no podrán zarpar de los puertos ni embarcar pasajeros bajo ninguna circunstancia.

La entidad marítima subrayó que durante el operativo se verificará el cumplimiento de la documentación obligatoria, incluyendo la certificación técnica de la nave, la licencia de operación correspondiente y los permisos exigidos por la autoridad competente.

Finalmente, la AMP manifestó que, en ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y control, y en coordinación con las autoridades de seguridad nacional, aplicará las medidas administrativas y sanciones correspondientes conforme a la ley a toda acción que contravenga las disposiciones vigentes.