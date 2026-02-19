AMP: Más de 73 mil personas se movilizaron por vía acuática en el Carnaval

Más de 73 mil personas se movilizaron por vía acuática en todo el país durante los días de Carnaval, según un reporte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Estas cifras corresponden al Operativo Guardianes 2026 – Fase 2, que desplegó a 132 inspectores de la AMP, del 14 al 17 de febrero, en los principales puertos, muelles y atracaderos a nivel nacional.

De acuerdo con la AMP, “la labor de los inspectores consistió en verificar la vigencia de los permisos de navegación y certificados correspondientes, así como asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la protección de los pasajeros y tripulantes”.

En cuanto a irregularidades, se identificaron los siguientes incumplimientos a la normativa de seguridad:

- Dos embarcaciones sin la documentación reglamentaria; una en el puerto de Taboga y otra en Isla Colón, Bocas del Toro.

- El capitán de una embarcación en La Guaira, provincia de Colón, no portaba chaleco salvavidas y navegaba a alta velocidad en las proximidades de un área de bañistas.

- En Isla Colón, Bocas del Toro, también se detectó una nave con pasajeros sin chaleco salvavidas.

- En Puerto Panamá arribó una embarcación que transportaba 18 personas, lo que supera su capacidad autorizada de 2 tripulantes y 10 pasajeros. Además, cuatro de los ocupantes no portaban chalecos salvavidas.

En relación con las irregularidades detectadas, de la Autoridad Marítima informaron que iniciarán el debido proceso administrativo para establecer si existió el incumplimiento de la normativa vigente.