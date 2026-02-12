$!Ampliarán la Vía España: Desde la Vía Porras hasta la Cincuentenario

Los tramos comprendidos entre la Vía Porras y la Vía Cincuentenario son los contemplados por la Alcaldía de Panamá para el proyecto de ampliación de la Vía España en la ciudad capital.

El jefe de Inspección del Municipio de Panamá, Marcos Peñaranda, explicó que “el proyecto tiene como objetivo rehabilitar la red vial del área, optimizar la seguridad y accesibilidad para la población, y fortalecer la integración de este sector con el resto de la ciudad”.

Peñaranda, detalló que la obra tendrá una longitud total de 5.4 kilómetros e incluirá la evaluación integral de los tramos a intervenir en este importante corredor vial. De igual manera manifestó que “los trabajos de ampliación de la Vía España se desarrollarán, como parte de un proyecto de rehabilitación vial que busca mejorar la movilidad, la seguridad y la integración urbana en la ciudad de Panamá”.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que “la iniciativa se ejecutará bajo la modalidad (Llave en Mano) y representa una inversión de B/. 80.113 millones”. El proyecto se desarrolla en una de las rutas de mayor demanda vehicular de la capital y, según la entidad, generará empleos y contribuirá a la reactivación económica durante este año.

Como parte del alcance, el MOP detalló que “se implementarán 17 intersecciones reguladas con semáforos del sistema centralizado, de las cuales cuatro serán nuevas”. Además, se priorizará el paso de los buses y se incorporarán nuevas fases semafóricas para mejorar la circulación.

La entidad también precisó que, al tratarse de un proyecto de ampliación, los carriles serán completamente nuevos y se ajustarán a las secciones de diseño establecidas en el pliego del contrato.

En el ámbito técnico, la ingeniera y especialista en gestión pública, Johan Caballero Madrid, señaló que “un proyecto de renovación y ampliación urbana debe concebirse desde una visión sistémica, donde la ciudad funcione como una red integrada de movilidad, comercio y desarrollo social”.

Caballero agregó que “este tipo de proyectos debe integrar al sector empresarial dentro de la planificación, considerando la ciudad como un nodo logístico”. Y agregó que cuando la infraestructura urbana facilita la logística, se fortalece toda la cadena de suministro y se impulsa el desarrollo económico sostenible”.