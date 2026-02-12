$!Ampliarán la Vía España: Desde la Vía Porras hasta la Cincuentenario

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Alcaldía de Panamá informó que la 5 de Mayo también será renovada, como parte de un nuevo proyecto integral de recuperación urbana.La iniciativa contempla la recuperación de espacio público, arborización, instalación de mobiliario urbano, reconfiguración de los anchos de calle y el rediseño de la Plaza de los Mil Días.El director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, David Tapia, detalló que el proyecto tiene un presupuesto estimado de 7 millones de dólares. Además, explicó que incluye el diseño y desarrollo de los planos, los cuales serán revisados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).Tapia destacó que la última renovación de la plaza se realizó en 2017. Indicó que la licitación está prevista para marzo de 2026 y que, de cumplirse el cronograma, la obra iniciaría a mediados de 2027 y culminaría a finales de 2028 y aclaró que los tiempos dependerán de los procesos previos, como la contratación, el desarrollo y aprobación de planos, y la obtención del permiso de construcción.