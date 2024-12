Amplio rechazo a declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá.

Partidos políticos, empresarios, sindicalistas y diputados han rechazado la opinión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre exigir la “devolución” del Canal de Panamá tras quejarse de los “exorbitantes” costo de los peajes.

A través de su cuenta X, antes Twitter, el partido político PRD comentó que “el Canal de Panamá fue recuperado por el liderazgo de Omar Torrijos, no para beneficio de potencias extranjeras. A Panamá no se le ‘dio’ el Canal, lo recuperamos y lo ampliamos para nuestro desarrollo económico.

“Exigimos al Ejecutivo y la Cancillería que hagan respetar nuestra soberanía ante las declaraciones inaceptables de Donald Trump. Si lo hacen, contarán con todo nuestro apoyo”, concluyeron.

El presidente del partido Movimiento Otro Camino (Moca) Ricardo Lombana, dijo que “a nuestra bandera y a la dignidad de los panameños no se les ofende solo desde afuera con declaraciones ridículas como las de Trump. Igual o más duro se pisotea nuestra bandera y nuestra dignidad desde adentro con tanta indiferencia, marginación, corrupción e impunidad rampante. No nos hagamos los gallitos de pelea con este tipo, si en Panamá aceptamos toda clase de atropellos, y mucho más graves. Además, a Trump no se le puede creer ni una pizca de lo que dice. Nuestra soberanía debe ser intocable. Pero la palabra soberanía a veces nos desenfoca, pues los verdaderos piratas los tenemos aquí en el patio”.

Por su parte, Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), sostuvo “en nuestra larga relación con los EEUU, quienes se han caracterizado en irrespetar los “acuerdos históricos” han sido siempre ellos, no nosotros. El Canal es nuestro, y su uso debe ser para el beneficio de nuestra Nación”.

En tanto, el diputado Ernesto Cedeño dijo que “como panameño estaré dispuesto a defender nuestra soberanía y el canal de Panamá. Nuestras relaciones exteriores, que se ponga los pantalones largos y se pronuncie y solicite, además, el apoyo internacional de ser necesario. Lo expresado por el mandatario extranjero lo interpreto como un atrevimiento a nuestra determinación interna y muy preocupante”.

Mientras que, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez afirmó que “este es nuestro territorio, nuestra soberanía y es la autodeterminación de nuestro pueblo. Ningún gringo invasor, ningún gringo con delirio de poder como Trump pueden amenazar a Panamá, a su integridad territorial, su soberanía y su autodeterminación. Nosotros los hijos del pueblo panameño defenderemos nuestra nación”.

Por su lado, el empresario y político Demetrio Jimmy Papadimitriu consideró que “el mensaje de Trump no tiene nada que ver con las tarifas que cobra el Canal. Entre líneas lo que quiere decir es que o rompemos relaciones con China o se toman el Canal. El Canal es de seguridad nacional de USA y no van a dejar que nadie juegue con eso. El que empezó el romance con China fue Varela cuando paso un barco chino en la inauguración del Canal expandido, después rompió con Taiwán y reconoció a China y quiso meter su embajada en Amador. La cereza fue el cuarto puente sobre el canal construido por chinos. Aprendan a jugar con la cadena y no con el mono”.

Según Alonso Illueca, especialista en derecho internacional, “la respuesta debe ser rápida y contundente en defensa de la soberanía y la integridad de los tratados del Canal, tanto a nivel bilateral, a través de canales diplomáticos, así como en organismos multilaterales, incluyendo Consejo de Seguridad ONU y Consejo Permanente OEA”.

Trump, quien asumirá el próximo 20 de enero el gobierno de EE.UU., se quejó el sábado a través de un mensaje en la red Truth Social de las tarifas “exorbitantes” y el manejo del Canal de Panamá, y amenazó con exigir su “devolución” si no se respetan los principios “morales y legales”.

“Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas”, escribió Trump.

El próximo 31 de diciembre, se cumplirán los 25 años del traspaso del canal de Estados Unidos a Panamá.