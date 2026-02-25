Analizan sitios para reubicar a jóvenes

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, confirmó que se analizan múltiples opciones en las provincias de Herrera, Coclé, Chiriquí y Panamá para el traslado de los 10 jóvenes con discapacidad física e intelectual que actualmente se encuentran en el Hogar María Auxiliadora de Chitré.

Tras una reunión con Monseñor Rafael Valdivieso, clubes cívicos y sociedad civil, la titular del Mides detalló que entre las propuestas destacan sedes de Nutre Hogar en Monagrillo, así como instalaciones del Club de Leones en David y Potrerillos. “Estamos analizando cuál es la mejor alternativa para adaptar el espacio a las necesidades de esta población y permitir que las niñas de María Auxiliadora puedan retomar su hogar”, señaló Carles.

El padre José Héctor González y la comunidad, manifestaron que, aunque darán un margen de tiempo para la reubicación, exigen plazos definidos.