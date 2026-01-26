ANTAI sanciona a once funcionarios por faltas al Código de Ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a once servidores públicos de distintas entidades del Estado, tras comprobar la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, como resultado de recientes expedientes administrativos.

Once servidores de entidades estatales fueron sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), tras comprobar la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, como resultado de recientes expedientes administrativos, informó la entidad.

Según informó la ANTAI, las sanciones se derivan de investigaciones realizadas bajo los principios de legalidad y debido proceso, y forman parte de las acciones de la entidad para prevenir y combatir la corrupción, así como para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Uno de los expedientes tuvo origen en una denuncia anónima contra cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia, relacionada con un presunto caso de nepotismo. La investigación determinó que la jefa y la subjefa de Recursos Humanos de la entidad mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución mientras ejercían dichos cargos. Aunque las hijas renunciaron posteriormente a sus puestos, la ANTAI continuó el proceso y recomendó la destitución de ambas funcionarias. No obstante, al presentar estas su renuncia en diciembre, se decretó la sustracción de materia en el expediente.

En otro caso, también a partir de una denuncia anónima, se investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, por un presunto vínculo de parentesco con una funcionaria del municipio, específicamente su nuera. Tras comprobarse la relación laboral, la ANTAI recomendó la destitución de la alcaldesa y le impuso una sanción equivalente al 50 % de su salario mensual.

Asimismo, la Autoridad atendió una denuncia contra dos servidores públicos de la Universidad de Panamá por presunto nepotismo. Luego de la investigación correspondiente, se comprobó que ambos incurrieron en conductas contrarias al Código de Ética, por lo que fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

En otros expedientes, la ANTAI investigó a tres funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras denuncias que señalaban la falta de los títulos académicos requeridos para los cargos que ocupaban. La investigación confirmó que no contaban con la titulación exigida, pese a tener experiencia laboral, por lo que se impusieron las sanciones correspondientes.

De igual forma, se sancionó a una funcionaria del Ministerio de Educación y a un funcionario de la Universidad de Panamá por incumplimiento del horario laboral, luego de que se comprobara la falta tras las investigaciones respectivas.

La ANTAI reiteró que el ejercicio de la función pública exige un compromiso estricto con la ética, la legalidad y el interés general, y advirtió que toda actuación contraria a estos principios será investigada y sancionada conforme a la ley.