La Cinta Costera 1 tendrá cierres parciales desde este jueves 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2026, en horario de 11:00 p.m., a 3:00 a.m., debido a los trabajos de instalación del techo de luces del alumbrado navideño, informó la Alcaldía de Panamá.

Las restricciones vehiculares abarcarán el tramo comprendido entre la rotonda del Mercado de Mariscos y el retorno frente al Parque Urracá. También incluyen el Viaducto de la 3 de Noviembre, desde la avenida 4 de Julio, y la rampa de la avenida 3 de Noviembre.

Los trabajos se realizarán durante la noche para minimizar las afectaciones al tránsito, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y la Policía Municipal.

Ante estos cierres, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas como la avenida Nacional, avenida de la Plaza 5 de Mayo con salida hacia la avenida Justo Arosemena, vía España, avenida Balboa y Calle 50.

La Alcaldía indicó que mantendrá personal en el área para orientar a los conductores y facilitar la circulación vehicular, por lo que exhortó a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades.