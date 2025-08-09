Aprehenden a 151 personas en operación Plan Firmeza

La Policía nacional informó que ha logrado la aprensión de 151 personas y el decomiso de nueve armas de fuego, como parte de las acciones en el Plan Firmeza.

De los detenidos, 117 fueron por oficio, 11 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y 11 por delitos relacionados con microtráfico.

Asimismo, añadieron en un comunicado que, durante el operativo, se realizaron 55 diligencias de allanamiento. Esto permitió el decomiso de 6 paquetes con droga, 106 municiones, B/.253.00 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

A su vez, en materia de tránsito, se registraron 1,330 boletas, 190 por exceso de velocidad, 74 por luces no adecuadas, 15 por embriaguez comprobada y 20 por licencias vencidas. También, 49 vehículos fueron removidos con grúas.