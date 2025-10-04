Aprehenden a 230 personas e incautan B/.14,458.50 en efectivo

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de 230 personas a nivel nacional, como parte de las acciones en el Plan Firmeza.

De los detenidos, 171 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas y 24 por microtráfico.

Asimismo, las autoridades añadieron en un comunicado que durante el operativo realizaron 54 diligencias de allanamiento. Esto permitió el decomiso de 28 armas de fuego, 1,421 municiones, la incautación de B/.14,458.50 en efectivo y la recuperación de 37 semovientes.

A su vez, en materia de tránsito. De estas, 103 se dieron por exceso de velocidad, 50 por luces no adecuadas, 6 por licencias vencidas, 3 por embriaguez y 16 por hablar por celular. Además, remolcaron 42 vehículos por distintas causas.