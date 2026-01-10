Nacionales

Aprehenden a 231 personas en las últimas 24 horas

Aprehenden a 231 personas en las últimas 24 horas
ML | Sustancias ilícitas, armas de fuego y demás artículos decomisados por la Policía Nacional.
Redacción Web
10 de enero de 2026

En las últimas 24 horas se aprehendieron 231 personas, en el marco del Plan Firmeza y la Operación Odiseo-Vigilancia, de los cuales 156 fueron por oficio, 56 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y nueve por microtráfico, informó la Policía Nacional (PN).

Revelaron que se realizaron 32 diligencias de allanamiento donde se decomisó 12 armas de fuego, 28 municiones, B/ 130.00 en efectivo y se recuperaron dos vehículos.

Asimismo, en matera de tránsito se colocaron 1,540 infracciones, de las cuales destacan 175 por exceso de velocidad, 117 por luces no adecuadas, 48 por licencia vencida, 08 por hablar por celular, 22 por embriaguez comprobada y 15 por aliento alcohólico. También 144 vehículos fueron remolcados en grúa por diversas causas.

Tags:
aprehendido
|
operativo
|
Policía Nacional
|
Plan Firmeza
|
TE PUEDE INTERESAR